МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Финская компания розничной торговли Stockmann объявила о назначении новых главы компании и финансового директора, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров Stockmann назначил Яри Латванена (Jari Latvanen) новым главным исполнительным директором (CEO) Stockmann с 19 августа 2019 года", — сообщается в релизе. Ранее Латванен ранее занимал руководящие должности в различных компаниях, таких как HKScan, Stora Enso, Findus Nordic и Nestle.

Пекка Вяхяхюуппя (Pekka Vahahyyppa) также с 19 августа займет должность финансового директора (CFO). Ранее Вяхяхюуппя исполнял обязанности финдиректора в Finnair, а до этого — занимал должность CFO в Stockmann (с 2000 года по 2015 год). Действующий финдиректор компании Каи Лаитинен (Kai Laitinen), принял решение покинуть компанию в связи с получением новой должности в другой фирме.

Компания Stockmann, основанная в 1862 году, в настоящее время управляет более чем 500 магазинами в 18 странах, в том числе в Финляндии, странах Балтии.