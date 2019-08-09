КИЕВ, 9 авг — ПРАЙМ. Самолет российской авиакомпании "Глобус", который направлялся из итальянского города Бари в Москву, получил разрешение на вход в воздушное пространство Украины в связи с обходом грозы, сообщило в четверг Государственное предприятие обслуживания воздушного движения ("Украэрорух")

Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. В санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот", тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии "Трансаэро", авиакомпания "Якутия", авиакомпании группы S7. Все перечисленные перевозчики летали чартерами или регулярными рейсами в ставший российским Крым. С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет, как отмечала ранее Росавиация, будет действовать до тех пор, пока решение украинских властей в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.

"Седьмого августа 2019 года пилот воздушного судна российской авиакомпании "Глобус", выполняя рейс из города Бари (Италия) в Москву (РФ), в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от Украэроцентра в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

Сообщается, что сотрудники компании руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины (ГАСУ) от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации, придерживаясь стандартов ICAO.

"Отметим, в решении ГАСУ утверждено, что в случаях обхода опасных метеоявлений (если обход без входа в воздушное пространство Украины может привести к аварийной ситуации с воздушным судном) воздушным судам, включая те, которые зарегистрированы в РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины", — говорится в сообщении.