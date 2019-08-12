МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. НПФ "Будущее" и мажоритарный акционер группы компаний "Регион" Сергей Судариков через свои структуры перестали владеть акциями НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), следует из сообщений вагонной компании.

В частности, Судариков сократил пакет в вагонной компании, которым владел косвенно, до 0,59% с 20,36%, НПФ "Будущее" — до 0% с 15,95%.

Датой наступления соответствующих оснований указано 2 августа текущего года.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

Согласно информации на сайте ОВК, 24,3% акций вагонной компании принадлежит банку "ФК Открытие", 16% — "Регион Трасту", 15% — бизнесмену Эмилю Пирумову через кипрскую компанию, 10,4% — "Сафмар Финансовые инвестиции", 9,3% — АО "Концерн "Уралвагонзавод" (структура "Ростеха"), 7,9% —"Открытие холдингу", 4,7% — у прочих инвесторов, 12,4% — free float. При этом Банк "Траст", на базе которого создан банк непрофильных активов, в начале августа сообщил, что увеличил долю в ОВК до 25,5% с 5,7%.