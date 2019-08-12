МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-июле 2019 года увеличили перевозки пассажиров на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июле — на 9,9%, следует из оперативных данных Росавиации.

"В январе-июле 2019 года авиакомпании перевезли 71,8 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,7%. Пассажирооборот увеличился до 180 миллиарда пассажирокилометров (+13,6%)", — говорится в сообщении.

Значительный рост показателей производственной деятельности в июле 2019 года отмечается у авиакомпании "Победа", обслужившей более 1 миллиона пассажиров, что на 51,4% больше, чем в июле 2018 года. Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла более 3,7 миллиона пассажиров (+2%), авиакомпания S7 —1,5 миллиона пассажиров (+17,2%), авиакомпания "Россия" — 1,52 миллиона пассажиров (+1,2%). "Уральскими авиалиниями" в июле 2019 года воспользовались более 1 миллиона пассажиров (+6,5%).

По оперативным данным, в июле текущего года российские перевозчики обслужили 14,13 миллиона пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 9,9%. Пассажирооборот достиг отметки в 34,55 миллиарда пассажирокилометров, что на 11,2% больше показателя июля прошлого года.