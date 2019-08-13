МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого полугодия 2019 года сократилась на 4,6% в годовом выражении, до 1,088 миллиарда евро, говорится в отчете компании.

Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 2,77 евро против 3,01 евро в первом полугодии 2018 года. Операционная прибыль снизилась за отчетный период на 3,9%, до 1,492 миллиарда евро. Выручка Henkel выросла в годовом выражении на 1,1%, до 10,09 миллиарда евро.

По итогам второго квартала компания зафиксировала уменьшение чистой прибыли на 7,4%, до 554 миллионов евро. Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 1,43 евро против 1,58 евро во втором квартале 2018 года. Операционная прибыль снизилась на 7,1%, до 756 миллионов евро. Квартальная выручка Henkel уменьшилась в годовом выражении на 0,4%, до 5,121 миллиарда евро.

Henkel отмечает, что во втором квартале 2019 года на результаты компании оказала "ситуация на рынках, которая все больше усложняется".

По итогам года группа ожидает органического роста продаж до 2%, в предыдущем прогнозе ожидался рост на 2-4%. Рост скорректированной чистой прибыли в пересчете на привилегированную акцию ожидается в пределах 4-9%, при этом ранее прогноз составлял 4-6%.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. Число сотрудников составляет около 52,6 тысячи человек.