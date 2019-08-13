МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Китайская China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), одна из крупнейших строительных корпораций в мире, предложила компании "Роснефть" отдать подряд на возведение объектов верфи "Звезда", сообщает РБК со ссылкой на источники.

Верфь "Звезда" "Роснефть" с партнерами строит в бухте Большой Камень рядом с Владивостоком.

Российская "дочка" CSCEC "КитайСтрой" планирует получить контракт на строительство достроечных цехов. По словам одного из источников издания, сумма контракта может составить 45 млрд рублей. Весь проект оценивается в 202 млрд рублей, из них 146 млрд — это объекты верфи, остальное — жилье и инфраструктура, сообщает РБК.