МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), объединяющая крупные российские интернет-магазины, попросила председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ускорить запуск интернет-торговли алкоголем, говорится в письме АКИТ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По мнению АКИТ, принятые поправки в закон "О применении контрольно-кассовой техники" позволят контролировать время и место доставки алкогольной продукции. Согласно ним, курьер обязан выдавать покупателю кассовый чек, фиксирующий время передачи товара клиенту и место расчета даже в том случае, если заказ был полностью предоплачен.

"Ассоциация компаний интернет-торговли высоко оценивает данный законопроект и считает, что его принятие окажет исключительно благоприятное влияние на развитие отрасли интернет-торговли. В этой связи, обращаемся к вам, уважаемый Дмитрий Анатольевич, с просьбой о скорейшем согласовании законопроекта и внесении его в Государственную Думу Федерального Собрания РФ", — сказано в письме.

АКИТ приводит в письме оценку объема нелегального онлайн-рынка алкогольной продукции — от 2,1 до 10 миллиардов рублей в год. Из них 70% приходится на продажи крепкого алкоголя и 30% — продажи вина и пива, пишет АКИТ.

"Легализация интернет-торговли алкогольной продукцией позволит оперативно идентифицировать нелегальных участников рынка и в досудебном порядке блокировать работу их сайтов в сети интернет. Предполагается, что приблизительно 90%, то есть 1,89 — 9 миллиардов рублей, от теневого оборота алкогольной продукции, реализуемой в сети, перейдет в легальное поле", — отмечается в письме.

С 2022 года планировался запуск интернет-торговли для всего алкоголя и всеми участниками рынка, но с введением новых видов лицензий и специального реестра. При этом в Минфине сообщали, что не все ведомства согласовали законопроект. В Минэкономразвития законопроект концептуально поддерживали, отмечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. Против последовательно выступают Минздрав и Роспотребнадзор.