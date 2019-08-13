С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг — ПРАЙМ. Торговая сеть "Лента" обратилась в правоохранительные органы, получив видеообращение с требованием заплатить деньги под угрозой отравления товаров в гипермаркетах сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"По факту обращения подано заявление в полицию", — сказала собеседница агентства.

Она не уточнила объем денежных требований неизвестных, сославшись, что это служебная информация. "Сумма озвучена в видеообращении, видео передано в полицию по месту поступления угроз", — отметила представитель "Ленты". Она добавила, что полностью проверить товары в торговой сети затруднительно, поскольку у компании более 3,5 тысячи поставщиков и 380 магазинов в России.

По информации интернет-издания "Фонтанка", неизвестные вымогатели якобы требуют от торговой сети выплаты 500 тысяч долларов в биткоинах.

Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в РФ, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. На конец июня компания управляла 377 магазинами в России: 246 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля "Севергрупп" Алексея Мордашова закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании.