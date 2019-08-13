МОСКВА, 13 авг- ПРАЙМ, Наталья Карнова. ВНИИ труда Минтруда России обнародовал исследование наиболее востребованных профессий в стране в 2019 году. В топ-10 вошли медсестра, повар, бухгалтер и специалист по социальной работе, а также продавец-кассир, юрист, специалист по закупкам, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Востребованность профессий в рамках опроса определялась по массовой потребности в работниках конкретных профессий, играющих ключевую роль для обеспечения деятельности, вакансиям и другим параметрам, имевшим значения для респондентов.

Одним из основных критериев востребованности профессии на предприятии является ее роль в обеспечении деятельности. О том, что доля таких работников превышает 50% от штата организации, рассказали 19,5% предприятий. Еще 65% сообщили, что текущая потребность в специалистах востребованных профессий составляет до 10%. Около 9,5% организаций испытывают потребность в таких работниках более 50%.

Сходные данные и у компании HeadHunter. В топ-10 наиболее востребованных профессий по данным на конец июля входят продавец-консультант (менеджер по продажам), продавец-кассир, торговый представитель, комплектовщик, грузчик, слесарь, водитель, инженер, программист, лечащий врач, бухгалтер.

"Что касается самых дефицитных профобластей, то к ним относятся: консультирование (0,9 активных резюме на 1 вакансию), рабочий персонал (1,3 активных резюме на 1 вакансию), страхование (1,4 активных резюме на 1 вакансию), медицина и фармацевтика (1,8 активных резюме на 1 вакансию)", — добавили в компании.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ

Однако востребованность профессии лишь отчасти коррелирует с уровнем зарплаты специалистов. По данным HeadHunter, в первом полугодии 2019 года отрицательную динамику роста зарплат не показала ни одна из отраслей, хотя наиболее низкие темпы были зафиксированы у работников телекоммуникации и связи (0,3%), строительства, эксплуатирования и проектирования (1%) и химпроизводства (1,3%).

Наибольший прирост зарплат был в логистике (13,8%), показатели динамики которой гораздо выше остальных лидирующих отраслей: розничная торговля (8,7%), автомобильный бизнес (5,5%) и электроника (4,9%). Похоже, что именно эти профессии являются по-настоящему востребованными у работодателей.

Данные HeadHunter учитывают средний уровень профессиональной компетентности, низкоквалифицированные работники и руководители в расчет не берутся. Но логично предположить, что на низовых уровнях зарплаты далеко не так велики и растут не так быстро, как хотелось бы – это легко заменяемый персонал, и бизнесу часто проще подобрать нового сотрудника, чем он и занимается. Порядка 70% объявлений на рекрутинговых ресурсах посвящены именно поиску продавцов, кассиров и укладчиков, чем отчасти объясняется популярность таких вакансий.

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ

По данным ВНИИ труда, только 18% организаций ожидают появления новых профессий. Это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ. Однако, по оценке HeadHunter, к 2050 году 30% рабочих мест неизбежно подвергнется полной роботизации. В первую очередь, это коснется некоторых позиций среди банковских служащих, финансистов и страховщиков. Нужно понимать, что полное исчезновение профессии возможно только в том случае, когда человеческий труд будет полностью заменен роботом или машиной. На данный момент полностью отказаться от человека невозможно. Скорее, можно рассуждать о трансформации той или иной профессии с учетом появления и развития искусственного интеллекта.

Вероятнее всего, в будущем снизится потребность в секретарях, бухгалтерах, риэлторах и турагентах, несмотря на то, что они еще входят в двадцатку самых востребованных профессий. Сфера HR также активно "цифровизируется": от подбора и первичного скрининга до интервьюирования соискателей, указали в компании.

"Стоит учитывать возрастающую роль информационных технологий, а, следовательно и рост спроса на соответствующих специалистов. Если говорить о профессиях, которые устареют, то это как раз сферы, где на смену человеческому труду придет автоматизация процессов", — согласен руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк.

Частично это коснется всех сфер (онлайн-школы, кассы самообслуживания, программы для создания юридических документов и т.д.). Другими словами, юристы и бухгалтеры в перспективе останутся востребованными, но часть их задач также будет автоматизирована. Останутся востребованными также творческие профессии, автомеханики, топ-менеджеры, отметил он.

В этой ситуации говорить о массовой безработице рано, но сотрудникам придется либо менять сферу деятельности, либо осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованным рынком в своей профессии, делают вывод эксперты.