ДЕРЕВНЯ КОНОНОВСКАЯ (Архангельская область), 13 авг — ПРАЙМ. Инвестиции на модернизацию аэропорта в Вельске Архангельской области составили 600 миллионов рублей, рассказал глава лесопромышленной группы компаний "УЛК" Владимир Буторин "Прайм" на чемпионате "Лесоруб XXI века".

"Инвестиции на модернизацию аэропорта в Вельске составили 600 миллионов рублей. Сейчас в Устьянах (Устьянский район – ред.) активно реализуется проект по созданию современного туристического кластера, который составит достойную конкуренцию городу Сочи. И аэропорт является необходимой логистической составляющей данного проекта", — сказал Буторин.

Он отметил, что инвестирует собственные средства в строительство аэропорта в Вельске. По его словам, на сегодняшний момент аэропорт практически готов к приёму судов. Основные работы завершены: запущена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса длиной 1800 метров и шириной 34 метра, рулежные дорожки и перрон, функционирует светосигнальное оборудование, пояснил Буторин. На территории возведен ангар для самолетов, строится гараж и административно-бытовой корпус, будет построен аэровокзал; возобновление авиасообщения планируется уже в следующем году, добавил собеседник РИА Новости.

"Уже ведем переговоры с авиапредприятием "Северсталь" об обслуживании рейсов в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. На маршруте Архангельск-Вельск будет работать региональный авиаперевозчик, а в перспективе наш аэропорт приобретет статус международного", — рассказал глава УЛК.