МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Соучредитель китайской интернет-компании Alibaba Group Джозеф Цай близок к приобретению у российского бизнесмена Михаила Прохорова клуба НБА "Бруклин Нетс", сообщает New York Post со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что сделка близка к завершению, а о смене владельца клуба будет объявлено до конца текущей недели. По данным источника, общая сумма сделки составит 2,35 миллиарда долларов и станет рекордной для спортивных клубов.

В апреле прошлого года Прохоров продал Цаю 49% акций команды за 1 миллиард долларов. Согласно условиям сделки, Цай имеет право выкупить оставшуюся долю в клубе перед началом сезона-2021/22 за 1,35 миллиарда долларов.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году, когда он еще назывался "Нью-Джерси Нетс". В 2010 году НБА одобрила покупку клуба. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену "Барклайс-центр", располагающуюся в Бруклине, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.