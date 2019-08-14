МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Роснано" продала свою долю в российской биофармацевтической компании "Нанолек" основным акционерам за 2,35 миллиарда рублей, увеличив таким образом начальные инвестиции в проект в двукратном размере, говорится в сообщении госкорпорации.

"АО "Роснано" вышло из числа участников Nanolek Holding Limited (владеет 100% ООО "Нанолек"), реализовав 33,33% уставного капитала портфельной компании в пользу ее текущих акционеров. Поступления от продажи доли в биофармацевтической компании двукратно превысили инвестиции "Роснано" в проект и составили 2,35 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Как отметили в "Роснано", доходность по итогам выхода (показатель IRR) составила 8,6%, что соответствует средним значениям в регулируемых секторах здравоохранения. Доля участия была полностью оплачена денежными средствами.

Nanolek Holding Limited владеют президент "Нанолек" Владимир Христенко, гендиректор "Нанолек" Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус, рассказали РИА Новости в пресс-службе фармкомпании.

"Роснано" выступало инвестором проекта с момента создания компании в 2011 году. "Нанолек" занимается разработкой импортозамещающих лекарственных препаратов. В портфеле компании вакцины, препараты для лечения ВИЧ, онкологических заболеваний и так далее.

"Проект вышел на устойчивые финансовые показатели: выручка ООО "Нанолек" по итогам 2018 года составила 6,9 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 217 миллионов рублей. Это позволит профильному отраслевому инвестору продолжить развитие компании и расширять спектр производимых лекарственных препаратов", — прокомментировала Управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Ольга Шпичко.