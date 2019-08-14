МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Россияне за период с июля 2018 года по июнь 2019 купили мясных изделий на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим периодом. Такие данные приводит РБК со ссылкой на аналитическую компанию GfK.

Продажи сократились во всех категориях мясных продуктов — от птицы и свинины до колбасы и сосисок. При этом в денежном выражении показатель остался без изменений из-за роста цен.

По данным GfK, наиболее сильное снижение в продажах говядины — 7%, птицы продано на 5,2% меньше, свинины — на 3%.