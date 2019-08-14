МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" перенес ввод в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы на конец 2020 года, сообщил журналистам замгендиректора по строительству "Шереметьево" Сергей Папков.

Сроки строительства ВПП-3 неоднократно переносились. Минтранс в начале апреля выражал надежду, что третья взлетно-посадочная полоса в "Шереметьево" заработает до июня. Росавиация в конце апреля сообщала, что строительство третьей ВПП планируется завершить 1 июля. В начале июля первый замгендиректора по производству "Шереметьево" Андрей Никулин сообщил журналистам, что ВПП-3 будет введена в эксплуатацию до 1 сентября.

"В конце 2020 года", — сказал Папков, отвечая на вопрос, когда планируется ввод в эксплуатацию третьей ВПП.

По словам Папкова, "Шереметьево" планирует ввести в эксплуатацию первую очередь терминала C в начале 2020 года. "Завершение строительства намечено на 2019 год. С учетом определенных процедур, необходимых для ввода, запуск планируется в начале 2020 года", — сказал Папков, отвечая на вопрос о сроках ввода в эксплуатацию терминала C.

Он добавил, что ввод в эксплуатацию второй очереди терминала C намечен на конец 2022 года — начало 2023 года.

Также по его словам, аэропорт прорабатывает проект нового терминала G, строительство может начаться в 2024-2025 годах.

"Терминал G — это перспективный терминал, пока он в перспективе, в проработке, отдельный проект", — отметил он.

Отвечая на вопрос, начнется ли строительство в 2024-2025 годах, Папков сказал: "Думаю, да".

По его словам, новый терминал войдет в состав южного терминального комплекса.