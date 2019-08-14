МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "Мостотрест" по итогам первого полугодия 2019 года получил 368,035 миллиона рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в 108,856 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка предприятия за отчетный период снизилась вдвое, до 25,505 миллиарда рублей, себестоимость продаж — в 3,8 раза, до 23,372 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 28% — до 2,133 миллиарда рублей, коммерческие расходы снизились в 3,6 раза — до 7,644 миллиона, а убыток от продаж составил 598,247 миллиона рублей против прибыли в 233,226 миллиона рублей в первом полугодии 2018 года, говорится в отчете.

Долгосрочные обязательства "Мостотреста" с начала 2019 года выросли на 1,9% — до 26,589 миллиарда рублей, краткосрочные увеличились на 2% — до 97,749 миллиарда рублей.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, выполняла работы по строительству моста через Керченский пролив. Аркадий Ротенберг через "ТФК-Финанс" контролирует 94,2% компании, остальные акции в свободном обращении.