МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Период сбора меда в России в канун Медового Спаса еще не завершен, поэтому о том, как сформируется цена на этот продукт в 2019 году, говорить пока рано, но, скорее всего, урожай будет соответствовать уровню прошлого года, а гибель пчел на пасеках из-за пестицидов не отразится на ценах нового урожая, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В среду, 14 августа, в России отмечается Медовый Спас. К этой дате мед в сотах был полностью запечатан и готов к употреблению, а через три дня после "медного дня" начинались ярмарки, которые длились 10-15 дней. Сам же праздник на Руси отмечали еще до принятия христианства, рассказал РИА Новости глава Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов.

"Славяне в этот день начинали сбор меда и мака и делали различные обереги из трав, которые по традиции собирали женщины. А особенно веселилась молодежь, в этот день сватали незамужних девушек и подбирали невест", — сказал Бутов. Медовый Спас также называют Макавей или "Спас на воде". "В этот день чистили старые и освящали новые колодцы, водоемы, святые родники, а сильный ливень или ненастье считалось благодатным. Но после так называемого "Мокрого Спаса" крестьяне уже не купались, так как считалось, что этот праздник предвещает закат лета и начало цветения воды", — заметил Бутов.

"Многие из сегодняшних пчеловодов соблюдают традиции, освящают новый мед в церкви, оставляя часть прихожанам, отправляют мед в приюты, детские дома, передают натуральный воск в храмы для изготовления свечей", — рассказал представитель отрасли.

ЦЕНЫ

"Медосбор 2019 года ещё не завершён. Сбором меда в России занимаются около 40 тысяч частных хозяйств, которые никому данные о собранном урожае не сдают, что каждый год затрудняет прогнозирование объема урожая. О ценах на этот урожай можно будет говорить в сентябре", — считает член правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Галаганов.

В 2019 году в ряде регионов РФ была зафиксирована гибель пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение сельхозпроизводителями правил и норм применения пестицидов, а также несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. На конец июля потери составляли около 40 тысяч пчелосемей, чуть менее 1,5% их общего количества в России, заявлял вице-премьер Алексей Гордеев.

"Что касается ситуации с гибелью пчел, мы считаем, что она не окажет влияния на цену меда, так как не носила чрезмерно массовый характер, а потери были зафиксированы вблизи рапсовых и гречишных полей, а это достаточно редкие сорта", — считает Галаганов.

"РНСП отслеживает цены, которые зависят от урожайности медоносов, от погодных условий: если лето холодное, дожди, то объем товарного мёда может быть меньше. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20 рублей. В прошлом году мед стоил в среднем 450 рублей за килограмм, в этом — 470", — сказал глава РНСП Арнольд Бутов. Он добавил, что ценовая динамика в текущем году является ожидаемой и без отклонений.

ПОГОДА И ОБЪЕМ

Потребление меда в России весьма стабильно, объем поставок на экспорт несущественный, поэтому главный фактор, который влияет на его стоимость — это погодные условия. Они важны на протяжении всего цикла, даже когда пчелосемья только развивается, готовясь к периоду медосбора, говорит Галаганов.

По его словам, сейчас можно лишь говорить о более низком, чем обычно, урожае алтайского гречишного мёда, липового в Башкирии, не лучшая погода во время медосбора была и на Дальнем Востоке. "Тем не менее, я надеюсь, что существенных корректировок не произойдет, и урожай в целом будет соответствовать уровню прошлого года".

"Руспродсоюз" оценивает объем производства меда в РФ в 40 тысяч тонн, что ниже официальной оценки Росстата (65 тысяч тонн). Объем всего рынка — примерно 30 миллиардов рублей, уточнил эксперт.