МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Самолет А321 при взлете в подмосковном Жуковском столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле на отдалении более километра от ВПП, сообщает Росавиация

Экипаж самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

"Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП", — говорится в сообщении.

"Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации. Руководитель Росавиации выехал в аэропорт "Жуковский", — также говорится в сообщении.

Трое детей и семеро взрослых пострадали при жесткой посадке самолета A321 в подмосковном Жуковском, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"Предварительно, пострадали 10 человек, в том числе трое детей", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что у пострадавших в основном ушибы и ссадины.