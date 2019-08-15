МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 24,6% в годовом выражении и составила 3,079 миллиарда датских крон (461,3 миллиона долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Прибыль на акцию за январь-июнь составила 20,3 кроны (3,04 доллара) против прибыли в 16,2 кроны (2,4 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg за шесть месяцев увеличилась на 6,5% год к году, до 32,99 миллиарда крон (4,9 миллиарда долларов).

"В России конкурентная среда усилилась в 2019 году. В результате органическое снижение общих объемов составило 3%", — пишет компания.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".