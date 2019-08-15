МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России разработало "Белую книгу гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские", которая должна прийти на смену объемным и порой избыточным санитарно-эпидемиологическим правилам, написал министр экономического развития России Максим Орешкин на своей странице в Instagram.

"Вместо объёмных СанПиНов для ресторанов мы разработали наглядную белую книгу. Это наш пилот. Все, что обязательно и важно для безопасности, должно сюда войти, чтобы предприниматель мог ориентироваться на один документ — заниматься своим делом, а не чтением бумаг", — отметил Орешкин.

Министр также разместил в своем сообщении ссылку на документ. По его словам, Минэкономразвития готово к обсуждению со всеми участниками: как с бизнесом, так и с профильным регулятором (Роспотребнадзором), чтобы сделать книгу оптимальной для всех.

"Давайте вместе искать компромиссы. Но уже много абсурдного мы не взяли в книгу. Например, в текущих требованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на уборку помещений. На мытье полов — 1,33 минуты на квадратный метр, для протирания полов — 0,856 минуты на квадратный метр и для подметания полов — 0,686 минуты на квадратный метр. Всем бы поучиться такому тайм-менеджменту, но это явно не дело надзорных органов", — добавил он.