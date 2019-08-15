МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) по итогам первого полугодия 2019 года составил 518 миллионов долларов против прибыли в 2,728 миллиарда долларов в аналогичном периоде прошлого года, следует из отчетности компании.

Выручка за шесть месяцев выросла на 1,5% — до 19,167 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 2,593 миллиарда долларов, увеличившись в годовом выражении почти в 1,7 раза.

Во втором квартале чистая прибыль составила 141 миллион долларов против убытка в 2 миллиона долларов годом ранее. Выручка за три месяца выросла на 0,5% — до 9,627 миллиарда долларов, а показатель EBITDA увеличился в 1,5 раза — до 1,357 миллиарда долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, за полугодие нарастило выручку на 2,3% в годовом выражении — до 14,079 миллиарда долларов, Terminals & Towage — на 10,8%, до 1,948 миллиарда. Выручка Logistics & Services за шесть месяцев снизилась на 0,5% — до 2,932 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года компания ожидает показатель EBITDA в районе 5 миллиардов долларов.

Компания Maersk была основана в 1904 году в датском городе Свендборг. Работает в 130 странах, штат сотрудников насчитывает около 88 тысяч человек.