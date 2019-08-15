МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", во втором квартале 2019 года увеличила показатель EBITDA по МСФО на 25,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 36,135 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированная EBITDA во втором квартале выросла на 24,2% — до 36,599 миллиарда рублей. Чистая прибыль X5 во втором квартале увеличилась на 55,5% — до 13,508 миллиарда рублей, выручка выросла на 14,3%, до 437,311 миллиарда рублей. Компания отмечает, что отчет был просмотрен независимым аудитором и не был аудирован. Рентабельность по EBITDA во втором квартале составила 8,3% против 7,5% во втором квартале прошлого года, по скорректированной EBITDA — 8,4% к 7,7%.

Чистая прибыль X5 в первом полугодии выросла на 59,3% — до 22,805 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA — на 27,8%, составив 66,072 миллиарда рублей. Выручка за первое полугодие увеличилась на 14,9% — до 843,175 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 19,7%, составив 210,064 миллиарда рублей.

Общий долг компании на 30 июня 2019 года составил 212,055 миллиарда рублей, что на 2,07% больше показателя 31 декабря 2018 года. Чистый долг за аналогичный период вырос на 6,39% и достиг 195,112 миллиарда рублей. Отношение чистого долга компании к EBITDA на конец июня составило 1,59x против 1,7x на конец декабря.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец июня достигло 15 260. Выручка X5 в 2018 году увеличилась на 18,3% — до 1,53 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 11,9%, до 107,6 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.