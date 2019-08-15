МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Россияне в нынешнем году стали больше экономить на летнем отпуске: средний чек на авиаперелеты, отели, одежду и продукты питания уменьшился, однако при этом выросли траты на смартфоны, товары из веломагазинов, а также садовые принадлежности, показало исследование Райффайзенбанка.

Аналитики банка проанализировал траты клиентов на зарубежные путешествия в период с 1 июня по 15 июля 2019 года и сравнили результаты с аналогичным периодом прошлого года.

"Русские путешественники в 2019 году совершали больше покупок в зарубежных поездках: количество транзакций выросло на 11%. Однако средняя сумма трат на одного человека за весь период поездки уменьшилась на 8%, до 49 тысяч рублей, а средний чек упал на 12% и составил 5578 рублей", — подсчитали в банке.

В своем исследовании банк приводит, в частности, данные по среднему чеку трат россиян в Италии, Испании, Великобритании, Франции и Германии. Так, средний чек на авиаперелеты сильнее всего снизился по путешествиям в Испанию (минус 23%), на отели — во Францию (минус 13%).

Сильнее всего по сравнению с летом 2018 года туристы начали экономить на ювелирных изделиях (срений чек снизился на 14%), развлечениях (-21%) и мехах (-76%). Транспорт также стал тающей статьей расходов, однако при этом все больше людей выбирают поезда и местные электрички: количество пассажиров из России, воспользовавшихся этими способами передвижения во время путешествий в Европе, выросло на 11% и 25% соответственно.

Среди растущих категорий трат — спорттовары и зубные врачи, за первую половину лета траты российских туристов по этим категориям выросли на 13% и 74% соответственно. В Европе туристы из России охотно покупают смартфоны и другие электронные устройства (рост среднего чека — 44%), товары из веломагазинов (рост 12%), а также, неожиданно, садовые принадлежности (рост на 22%).