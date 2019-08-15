МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. В Кремле считают героями посадивших в подмосковном поле А321 летчиков, они спасли десятки жизней, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет", — сказал Песков журналистам.

Он также сообщил, что после поступления документов на награждение летчиков экстренно севшего в Подмосковье A321 формальности будут выполнены в кратчайшие сроки.

Отвечая на вопрос, будет ли в Кремле приниматься решение о награждении пилотов экстренно севшего самолета "Уральских авиалиний", Песков отметил, что госнаграда присуждается по указу главы государства.

"Поэтому после того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены", — сказал пресс-секретарь президента.

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.