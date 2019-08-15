МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Walmart, по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года (завершилось 31 июля) поднялась в 5,8 раза в годовом выражении, до 7,452 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию составила 2,59 доллара против 0,43 доллара годом ранее. Выручка Walmart при этом выросла в годовом выражении на 1,4%, до 254,302 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала компания зафиксировала консолидированную чистую прибыль в 3,61 миллиарда долларов против убытка в 861 миллион долларов годом ранее. Разводненная чистая прибыль составила 1,26 доллара, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в 0,29 доллара. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,27 доллара, что выше прогноза в 1,22 доллара. Квартальная выручка Walmart выросла в годовом выражении на 1,8%, до 130,377 миллиарда долларов при прогнозе в 130,1 миллиарда.

Компания также улучшила прогноз по скорректированной прибыли на акцию — теперь Walmart ожидает показатель чуть ниже или чуть выше по сравнению с прошлым годом. Ранее прогноз предполагал снижение индикатора на 1-3% к прошлому году.

"С точки зрения наших показателей, мы довольны сильным результатом, который мы наблюдали в нашем бизнесе… Мы на пути того, чтобы превысить наши первоначальные цели по прибыли на год", — приводятся в релизе слова главы компании Дага Мак-Миллона (Doug McMillon).

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). У компании более чем 11,3 тысячи магазинов, расположенных в 27 странах мира.