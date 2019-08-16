МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, во втором квартале уменьшила показатель EBITDA по МСФО на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 469 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

Консолидированная неаудированная выручка группы во втором квартале увеличилась на 26,7% в годовом выражении и составила 2,83 миллиарда рублей. Показатель EBITDA margin составил 16,6%.

Чистая прибыль компании во втором квартале составила 105 миллионов рублей, сократившись на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль за данный период сократилась на 1,8% — до 1,424 миллиарда рублей.

Выручка "Обуви России" в первом полугодии 2019 года увеличилась на 19,8% и достигла 5,384 миллиарда рублей. Чистая прибыль выросла на 3% и составила 322 миллиона рублей. Рентабельность по EBITDA в первом полугодии 2019 года составила 20,3%.

"В первом полугодии валовая прибыль группы выросла на 13,2% и достигла 3 миллиардов рублей, EBITDA увеличилась на 24,8%, до 1,095 миллиарда рублей", — прокомментировал директор группы компаний "Обувь России" Антон Титов.

Он также отметил, что компания сократила долю коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в выручке на 4,6 п.п. благодаря оптимизации затрат на открытие магазинов, ориентации на малые города, релокации части торговых точек и снижению арендных ставок.

Группа "Обувь России", основанная в 2003 году, развивает несколько обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Emilia Estra. На 30 июня группа управляла 837 магазинами (166 объектов — по франшизе). Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы. В июне структура Михаила Прохорова Karyo Holdings вышла из капитала ПАО "ОР".