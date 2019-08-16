МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Держатели облигаций "ОВК Финанс", входящей в группу компаний НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), согласились увеличить срок обращения биржевых облигаций серии БО-01 на пять лет, погашать их номинальную стоимость частями и увеличить количество купонных периодов, следует из сообщения компании.

Эти бонды на общую сумму 15 миллиардов рублей номиналом 1000 рублей были размещены в сентябре 2014 года со ставкой первого купона 12,5% годовых. Срок обращения бумаг — 5 лет. Датой погашения указано 10 сентября 2019 года. Держателям облигаций было предложено на собрании 14 августа обсудить ряд изменений. "ОВК Финанс" в пятницу сообщила, что владельцы облигаций приняли решение избрать своим представителем "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез".

"Предоставить … представителю владельцев облигаций права самостоятельно принять решение о согласии на внесение ООО "ОВК Финанс" изменений в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, … связанных с объемом прав по биржевым облигациям и порядком их осуществления, на основании следующих условий и/или в отношении изменений, предусмотренных ниже", — говорится в сообщении компании в пятницу.

В частности, среди условий указано "увеличить срок обращения биржевых облигаций до 03 сентября 2024 года и установить, что погашение номинальной стоимости биржевых облигаций будет осуществляться частями". В том числе, 25% номинальной стоимости бондов погашается 30 сентября 2019 года, 75% номинальной стоимости биржевых облигаций погашается 3 сентября 2024 года.

"При погашении 30 сентября 2019 года 25% номинальной стоимости биржевых облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на 30 сентября 2019 года, не выплачивается", — говорится в сообщении.

Согласовано увеличение количества купонных периодов до 30. Процентная ставка по купонным периодам с 11 по 30 будет составлять 9,55% годовых, что составляет 19,16 рубля на бумагу за 11 купонный период и 17,86 рубля — с 12 по 30. Также владельцы бондов откажутся от права требовать приобретения облигаций в случае возникновения такого права в течение последних 5 рабочих дней 10 купонного периода.