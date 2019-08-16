МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Global Ports выкупила облигации на сумму 52,8 миллиона долларов из размещенного в 2016 году выпуска общим объемом в 350 миллионов долларов, говорится в сообщении стивидорной компании.

"Global Ports Investments PLC… сообщает, что заключила соглашение о выкупе части облигаций, выпущенных дочерней компанией Global Ports (Finance) Plc в апреле 2016 года. Общий объем выпуска облигаций составил 350 миллионов долларов. Global Ports (Finance) Plc приобрела облигации совокупной номинальной стоимостью в 52,799 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Бумаги были размещены 18 апреля 2016 года под 6,872% годовых со сроком погашения в 2022 году. Выкупленные облигации останутся на балансе группы, и в данный момент их погашение, перепродажа или повторное размещение не планируются.

Совокупная номинальная стоимость облигаций со сроком погашения в 2022 году, которые останутся в обращении после выкупа, составит 273,087 миллиона долларов.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке).