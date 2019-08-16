МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Проездные в общественном транспорте в более чем 60 российских городах из-за поправок к закону о национальной платежной системе с августа 2020 года можно будет пополнять наличными только при предъявлении паспорта, говорится в аналитической записке ассоциации "Электронные деньги", с которой ознакомилось РИА Новости.

Согласно принятым поправкам, с августа 2020 года неперсонифицированные электронные кошельки можно будет пополнить только по паспорту или с банковского счета (платежной карты), пополнение через терминалы будет запрещено, говорится в записке. Эти риски не рассматривались при принятии поправок и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей.

Сейчас пассажиры могут пополнять транспортную карту наличными через автоматические терминалы, а потом оплачивают проезд в автобусах, троллейбусах, метро и электричках. С августа 2020 для пополнения этих карт через терминалы понадобится пройти идентификацию, указывает ассоциация. Московскую "Тройку" и петербургский "Подорожник" поправки не затрагивают: в начале деньги вносятся на счет метрополитена, а потом метрополитен со своего счета пополняет электронный кошелек.

"Этот запрет коснется и транспортных карт, которые используются для оплаты проезда на наземном транспорте и в метро и де-юре являются электронными кошельками, в том числе "Стрелки". Для удобства пользователей эти карты неперсонифицированы и могут быть приобретены без паспорта", — полагают в ассоциации.

Транспортные карты действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов. Большая часть из них пополняют карты именно через терминалы, подчеркивают "Электронные деньги".

"Мы считаем, что запрет на пополнение неидентифицированных кошельков без открытия счета должен быть пересмотрен, с учетом реального, доказанного риска этих операций и интересов потребителей", — подчеркнули в ассоциации.