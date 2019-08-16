МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сеть Healthy Food, специализирующаяся на продажах продуктов здорового питания и готовой еды собственного производства в кафе и вендинговых автоматах, после массовых отравлений в Москве изменила бизнес-модель и начинает работать как агрегатор ЗОЖ-продуктов, по сути оператор микромаркетов, следует из сообщения компании.

"Мы сменили бизнес-модель и начинаем работу в формате "агрегатора ЗОЖ-продуктов". Проработали более 45 сторонних производителей и выбрали четыре компании, отвечающие самым высоким требованиям по качеству и принципам здорового питания. Список поставщиков согласовываем с Роспотребнадзором. В настоящее время заключаются новые контракты и разрабатываются программы производственного контроля для новой модели", – приводятся в сообщении слова основателя сети Healthy Food Дмитрия Пронина.

По его словам, на данный момент все вендинговые станции Healthy Food проверены, их состояние соответствует установленным санитарным нормам. "Продукция, ставшая причиной негативных последствий, изъята из оборота, поставки от изготовителя прекращены. Предприняты все необходимые меры для гарантированной безопасности пищевой продукции", — отмечает компания.

В сообщении также уточняется, что проверки завершены и в зонах фудкортов. "15 из 20 кафе Healthy Food открыты для гостей", — говорится в сообщении. Кроме этого, Healthy Food обратилась с апелляцией в Мосгорсуд по поводу возобновления работы двух вендинговых аппаратов, закрытых на 90 суток.

"Автоматизированная торговля продуктами питания с коротким сроком годности, в том числе готовыми блюдами, относится к наиболее перспективным сегментам рынка общественного питания. В США в 2017 году насчитывалось более 23 тысяч таких "микромаркетов", объём этого рынка в США к 2022 году оценивается почти в 1,6 миллиарда долларов", – отметил президент Национальной ассоциации автоматизированной торговли Борис Белоцерковский.

В июле десятки человек обратились за медицинской помощью после употребления еды из вендинговых аппаратов в московских офисах, сообщал Роспотребнадзор. Их число с каждым днем росло, у многих диагностировали сальмонеллез. Пострадавшие связывают заболевание с употреблением продукции под брендом Healthy Food. Healthy Food заявила, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции компании, расследование Роспотребнадзора продолжается.