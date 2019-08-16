МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Melon Fashion Group, владеющая брендами befree, Zarina и Love Republic, приобрела сеть магазинов одежды Sela, говорится в сообщении группы.

"Под управление Melon Fashion Group перейдут 278 магазинов, расположенных в пяти странах: России, Молдавии, Казахстане, Киргизии, республике Беларусь, и интернет-магазин. Из них 143 собственных магазина, 135 открыты в формате франчайзинга. Площадь всех магазинов, перешедших под управление компании, равна 55 тысяч квадратных метров", — говорится в сообщении. Сумма сделки не раскрывается.

В результате сделки розничная сеть Melon Fashion Group увеличилась до 857 магазинов общей площадью 202 тысячи квадратных метров. "Концепция Sela как бренда, предлагающего современную и комфортную одежду на каждый день, будет сохранена. Melon Fashion Group сфокусируется на развитии женской и детской линий и планирует постепенно отказаться от мужской: это направление активно развивает befree. Размерный ряд женской одежды – 42-50, детской одежды – от года до 12 лет. В год ожидается выпуск 12 коллекций", — уточняется в сообщении.

Компания продолжит развитие всех каналов: собственной розницы и магазинов, открытых в формате франчайзинга, интернет-магазина и партнерства с маркетплейсами. Для этих целей планируется усиление маркетинговых коммуникаций и постепенное увеличение площади магазинов в среднем на 100 квадратных метров. Директором Sela назначена Анна Миланович, возглавлявшая в течение последних семи лет отдел маркетинга befree.