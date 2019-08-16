МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Кроме того, с бизнесмена взыскана астрономическая сумма в 198 миллиардов рублей.

"Признать Мкртчана виновным… и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей. Гражданский иск некоммерческой организации "Фонд промышленных активов" ("дочка" ВЭБа) удовлетворить, взыскать с Мкртчана 198 миллиардов 498 миллионов 229 тысяч 874 рубля 57 копеек", — огласил решение судья Олег Музыченко.

Уголовное дело Мкртчана слушалось в закрытом режиме, поскольку дело имеет гриф "совершенно секретно". Уголовное дело составляет 85 томов, один из которых с секретными материалами, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Игорь Поповский.

По словам защитника, бизнесмену вменяется хищение полученных во Внешэкономбанке кредитов на 2,5 миллиарда долларов.

Ранее владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе: это Алчевский металлургический комбинат, Алчевский коксохимический завод и предприятие "Экоэнергия". Мкртчан заявлял, что его предприятия могут работать "исключительно в правовом поле Украины", однако "в нынешней ситуации это не представляется возможным".

Кроме того, по данным "Коммерсанта", Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами в разных странах, в том числе краснодарским ФК "Кубань", однако несколько лет назад он передал акции увязшей в долгах "Кубани" властям края.

В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, по состоянию на 2012 год он был 13-м по богатству жителем Украины.