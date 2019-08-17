КЕМЕРОВО, 17 авг — ПРАЙМ. Открылось движение по завершающему участку высокоскоростной магистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий с разрешенной скоростью 130 километров в час, в церемонии приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и основатель байкерского движения "Ночные волки" Александр Хирург Залдостанов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Протяженность открытого участка составляет 17,56 километра. Подчеркивается, что по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева регион получил 1 миллиард рублей на завершение строительства этой трассы. После строительства последнего участка магистраль соединилась с существующей дорогой Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Всего стоимость построенной автомагистрали составила 21 миллиард 445 миллионов рублей.

Открытие магистрали позволило сократить время пути от Кемерово до Ленинска-Кузнецкого до 30 минут за счет повышения скоростного режима, объезда населенных пунктов и отсутствия пересечений на одном уровне. По старой дороге время в пути составляло 1,5 часа.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что дорога сделана на оценку "отлично". "Эта дорога – это серьезное наше будущее, это только первый шаг. Мы в такое состояние должны привести все дороги Кузбасса", – сказал он.

"…Идеальное покрытие, такие пейзажи. Такое все небо, едем по сердцу России, ощущение, что едем… это дорога к русской мечте… Я понимаю, что это не просто инженерное сооружение, нечто большее… Это дорога к русской победе", – сказал с вою очередь Залдостанов.