МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле в Подмосковье, сообщается на сайте ведомства.

"На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления, организованного сотрудниками МУ МВД России "Раменское", исключено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента происшествия ранним утром в четверг посторонние личности на территории не находились.

В свою очередь "Уральские авиалинии" на своей странице в Instagram также опровергли сообщения о мародерстве.

"Авиакомпания официально опровергает эту информацию. Воздушное судно охраняется Росгваридией. Посторонних и мародеров нет, на борту ведут работы Следственный комитет и эксперты МАК", — говорится в сообщении компании.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский — Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.

В пятницу президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле.