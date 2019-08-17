ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — ПРАЙМ. Второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета A321, который ранее получил ушибы груди, по уточненной информации, действительно обращался в больницу за медпомощью, но госпитализирован не был и лечится амбулаторно, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

"Он обращался в больницу за медицинской помощью. У него ушиб грудины. Но он не был госпитализирован", — сказала представитель пресс-службы, отметив, что он лечится амбулаторно и состояние его — в норме.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли единственно верное решение — сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

В пятницу президент России Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.