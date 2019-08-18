МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Шведская мебельная корпорация IKEA будет инвестировать в создание технологий для "умного дома".

Как говорится в сообщении компании, IKEA будет активнее финансировать данный проект. Для этих целей объявлено о создании специального структурного подразделения. Отмечается, что оно будет наиболее крупным со времен запуска Children's IKEA.

Компания хочет предлагать продукцию, которая могла бы улучшить домашний быт населения.

IKEA объявила об интеграции цифровых технологии в свою продукцию в 2012 году.



