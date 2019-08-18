САБУРОВКА (Саратовская область), 18 авг — ПРАЙМ. Первый тестовый рейс из московского Внуково приземлился в воскресенье в новом саратовском аэропорту "Гагарин", который откроется 20 августа, передает корреспондент РИА Новости.

Борт приземлился в 12.17 (11.17 мск). Тестовый рейс на самолете Boeing 737-800 выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). На этом борту в Саратов прилетели спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и другие участники реализации проекта строительства аэропорта. На взлетно-посадочной полосе пожарные автомобили сделали водную арку для прибывшего самолета, что является традицией в авиации при встрече нового рейса. В пассажирском терминале прибывших встречают губернатор Валерий Радаев и ветераны саратовского авиаотряда.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 8.00 (7.00 мск) 20 августа.

Росавиация выдала АО "СарАэро-Инвест" (входит в УК "Аэропорт регионов") сертификат оператора аэродрома гражданской авиации "Саратов (Гагарин)" — итоговый документ для начала полноценной работы новой воздушной гавани. До этого ведомство выдало новому аэропорту сертификат авиационной безопасности.

Строительство саратовского аэропорта представляло собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Общая стоимость проекта оценивалась в 20 миллиардов рублей.

Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов.