МАХАЧКАЛА, 18 авг — ПРАЙМ. Иран планирует наладить паромное сообщение через Каспийское море с дагестанским Дербентом, рассказал журналистам глава республики Владимир Васильев.

"Дербент, как притягивающий к себе магнит, манит Иран, очень сильно притягивает, и это будет работать. Они готовы наладить с нами рейсы, а мы пойдем навстречу — и все будет работать", — сказал Васильев, отвечая на вопрос о возможности паромного сообщения с Ираном.

Ранее сообщалось, что посол Ирана в России прибыл в Дербент, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений. В рамках визита обсуждался вопрос об увеличении грузопотока через Махачкалинский морской торговый порт и открытие прямого пассажирского и грузового авиасообщения по маршруту Махачкала — Тегеран.

По словам главы республики, представители бизнес-сообщества начали возвращаться в Дагестан, в частности в Дербент.

"К нам приходит бизнес, начинает у нас регистрироваться, (Сулейман) Керимов, зарегистрированный теперь здесь, на родине, дал нам четыре миллиарда поступлений в бюджет. Человек об этом мечтал десятилетиями, сейчас мы это сделали", — рассказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день в самом древнем городе России — Дербенте, реализуются международные проекты, которые преобразят его.

"В Дербенте реализуется проект международный, там есть очень интересные решения. Город раньше имел миллиард с лишним доходов годовых, а сейчас получает четыре дополнительных. И эти деньги пойдут на этот город — самый древний город России, святыню, колыбель цивилизации, на территории нашей страны. Мы хотим, чтобы это было достойно, это наша мечта, у меня нет сомнений, что это получится", — заключил Васильев.