МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Дом.РФ" по МСФО по результатам I полугодия 2019 года выросла на 78,4% — до 10,2 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.

"Рентабельность собственных средств достигла 14,8% по сравнению с 11% за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Портфель ипотечных активов вырос на 8,1% — до 530,5 миллиарда рублей. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2019 года составила 15,5% по сравнению с 16,5% по состоянию на 31 декабря 2018 года, добавляется в нем.

Портфель инвестиционной недвижимости на 30 июня 2019 года вырос с начала года на 9,2% — до 56,8 миллиарда рублей. Компания связывает это с капитализацией затрат, относящихся к помещениям в многофункциональном комплексе IQ квартал, приобретенным группой для переезда федеральных органов исполнительной власти в сумме 1,55 миллиарда рублей и инвестированием в объекты недвижимого имущества в сумме 2,145 миллиарда рублей, а также положительной переоценкой портфеля инвестиционной недвижимости группы в сумме 1,088 миллиарда рублей.