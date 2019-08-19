МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо", включающая в себя крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо", в сентябре начнет принимать оплату по QR-кодам в своих магазинах, говорится в совместном сообщении группы и банка ВТБ.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" и банк ВТБ объявляют о старте тестирования системы быстрых платежей. С сентября клиенты банков, подключённых к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, при оформлении покупки кассир будет вводить сумму товара на кассовом аппарате, далее банк будет передавать эти данные в Национальную систему платёжных карт (НСПК), которая, в свою очередь, будет генерировать уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключённого к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату, после чего деньги моментально поступают на счёт ритейлера.

Платежи по QR-кодам в тестовом режиме будут доступны в Москве в одном магазине "М.Видео" и в одном магазине "Эльдорадо". После окончания эксперимента группа планирует распространить новый способ оплаты на все свои магазины. По оценке компании, доля быстрых платежей в обороте "М.Видео-Эльдорадо" может достигнуть 4% по прошествии первого года после развёртывания.

"Уже сейчас больше половины наших клиентов оплачивают товары безналичным расчётом, а почти каждый третий делает это без использования пластиковой карты. Распространение новых платёжных инструментов, в том числе быстрых платежей, позитивно скажется на всём рынке. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение, а ритейлеры – сократить издержки за счёт более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом и предложить клиентам выгодные условия и дополнительные бонусы", — цитирует пресс-служба слова финансового директора группы "М.Видео-Эльдорадо" Екатерины Соколовой.

Оплата товаров с помощью QR-кода станет возможной благодаря запуску расширенной версии системы быстрых платежей. Сама система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодняшний день в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".