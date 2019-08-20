МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийская BHP Billiton Ltd, по итогам 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 июня, увеличила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,2 раза по сравнению с показателем годичной давности – до 8,3 миллиарда долларов, свидетельствует финансовая отчетность компании.

Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию составила 1,6 доллара против 0,69 доллара за прошлый финансовый год. Выручка при этом выросла на 2,7%, достигнув 44,288 миллиарда долларов. Капитальные затраты и расходы на геологоразведку выросли на 12% — до 7,566 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по итогам минувшего фингода составил 9,215 миллиарда долларов, сократившись на 16% по сравнению с показателем на конец 2018-2019 фингода.

Гендиректор BHP Billiton Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie), слова которого приводятся в релизе, отметил, что компания вступает в 2019-2020 финансовый год с положительной динамикой и хорошим прогнозом как по объему добычи, так и по затратам.

BHP Billiton Ltd основана в 2001 году. Компания занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов.