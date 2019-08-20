МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Совет директоров ведущего российского контейнерного железнодорожного оператора "Трансконтейнер", 50% которого РЖД выставили на аукцион, рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 154,57 рубля на акцию, всего 2,147 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Аукцион по продаже всех принадлежащих РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Заявки принимаются с 8 августа по 15 ноября.

"Рекомендовано внеочередному общему собранию акционеров общества выплатить дивиденды по результатам (первого — ред.) полугодия 2019 года в размере 154,57 рубля на одну обыкновенную акцию общества номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Трансrонтейнер", в срок не позднее 11 октября 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Трансrонтейнер" лицам – не позднее 25 октября 2019 года", — говорится в сообщении. Реестр на получение дивидендов закрывается 3 октября 2019 года.

Согласно данным на сайте компании, уставный капитал "Трансконтейнера" разделен примерно на 13,9 миллиона акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей. Исходя из этого, общий объем рекомендованных дивидендов за полугодие составляет 2,147 миллиарда рублей. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ в первом полугодии составила 6,1 миллиарда рублей. Таким образом, объем рекомендованных дивидендов составляет 35% прибыли по РСБУ за этот период. Дивидендная политика "Трансконтейнера" предусматривает целевой уровень выплаты дивидендов из расчета 25% чистой прибыли по РСБУ.

Совет созвал внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования, бюллетени принимаются до 23 сентября. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, закроется 29 августа. Повестка — о выплате дивидендов по результатам первого полугодия.

Кроме того, совет директоров одобрил предоставление вагонов и контейнеров для перевозки гуманитарного груза со станций Северной ж/д в адрес жителей Иркутской области, пострадавших в результате наводнения. Совет также согласовал кандидатуру и.о. замгендиректора компании Александра Подылова на должность заместителя гендиректора "Трансконтейнера".

Акции "Трансконтейнера" принадлежат РЖД через "Объединенную транспортно-логистическую компанию", в которой монополия владеет 100% минус одна акция. Помимо структуры РЖД, акционерами "Трансконтейнера" являются компания "Енисей Капитал", аффилированная с Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, с пакетом 24,5%, и ВТБ — 24,8%.