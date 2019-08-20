МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в первом полугодии 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,805 миллиарда рублей, следует из аудированной отчетности компании.

Выручка ритейлера за первое полугодие в свою очередь выросла на 10,5% в годовом выражении и составила 657,917 миллиарда рублей. Показатель EBITDA, скорректированный на сумму ущерба от пожара на распределительном центре в Воронеже и расходы по долгосрочной программе мотивации, за первое полугодие увеличился на 1% в годовом выражении и составил 45,295 миллиарда рублей. Скорректированный показатель рентабельности по EBITDA за этот период составил 6,9% против 7,5% за аналогичный период предыдущего года.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2019 года составил 181,401 миллиарда рублей, что на 31,64% выше, чем на конец 2018 года. "Рост чистого долга обусловлен преимущественно выплатой дивидендов по результатам 2018 года, большим числом открытий магазинов и ускорением программы редизайна. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 2,1x", — говорится в сообщении.

Валовая прибыль за первое полугодие 2019 года увеличилась на 5,8% и достигла 155,598 миллиарда рублей, при этом валовая маржа составила 23,7% против 24,7% годом ранее. В частности, пожар, произошедший на распределительном центре в Воронеже, оказал негативное влияние на валовую рентабельность в размере 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

"Магнит" — один из ведущих ритейлеров России. Под управлением компании на конец июня 2019 года находилось 19,884 тысячи магазинов. Выручка сети в 2018 году увеличилась на 8,2% — до 1,237 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 2% — до 89,931 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).