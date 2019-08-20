МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG достиг соглашения о продаже своего подразделения по защите здоровья животных (Animal Health) американской компании Elanco Animal Health за 7,6 миллиарда долларов, говорится сообщении Bayer.

Расчет по сделке будет осуществлен в денежных средствах и в акциях — 5,3 миллиарда долларов денежными средствами и 2,3 миллиарда долларов в акциях Elanco. Завершение сделки ожидается в середине 2020 года после получения одобрения регулирующих органов. "Bayer намерен со временем выйти из капитала Elanco", — добавляет компания.

Bayer отмечает, что продажа Animal Health является крупнейшей сделкой в рамках стратегии выхода из активов, реализуемой с ноября 2018 года. Компания указывает, что подразделение Animal Health с объемом продаж в 2018 году в 1,8 миллиарда долларов является одним из мировых лидеров в сфере ветеринарии.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).

Elanco — компания, специализирующаяся на защите здоровья животных, которая разрабатывает продукты и услуги для профилактики и лечения болезней у животных. Компания работает более чем в 90 странах мира.