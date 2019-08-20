МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Замедление роста мировой экономики, нестабильность котировок ценных бумаг и валютного рынка вынуждают инвесторов задуматься о перспективах сохранности своих средств и способах приумножения капитала. Инвестиционные бриллианты могут претендовать на статус подобного защитного актива. Россияне предпочитают владеть и пользоваться одной банковской картой

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", отмечают, что сегодня вложения в золото более широко распространены и менее подвержены рискам. Цены на него заметно выросли за последние нескольких месяцев. Вместе с тем диверсифицировать свой портфель обычно безопаснее. В качестве объекта для инвестиций ювелирные бриллианты, безусловно, непросты. В частности, затруднение может вызвать сложность оценки и выбора данного товара, его стоимость. Однако состоятельным людям, желающим сохранить свои деньги, этот вариант может подойти.

Максимально ходовой товар — ювелирные бриллианты весом до одного карата, наибольшим спросом пользуются недорогие камни около 0,3 карата, стоящие 300-350 долларов. Полкарата обойдется примерно в 1,5 тысячи долларов, один карат обычно начинается с 2,5 тысяч. При этом цена существенно варьируется в зависимости от формы кристалла, цвета, чистоты, огранки и других характеристик. Покупая редкий камень можно потратить от нескольких миллионов рублей до нескольких миллионов долларов и даже больше.

Стоимость бриллиантов в текущий момент по ряду объективных причин несколько снизилась, но алмазный рынок цикличен и постепенно движется к восстановлению баланса спроса и предложения. При этом ожидается, что на фоне истощения алмазных месторождений производство бриллиантов природного происхождения со временем будет снижаться, а цена соответственно расти.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Бриллианты не обладают высокой ликвидностью, однако это низковолатильный актив, который может стать альтернативным вариантом для инвесторов, которые распределяют свой портфель между высокорискованными и более стабильными инструментами, а также для консервативных инвесторов, которые уже создали свой капитал, хотят его сохранить и приумножить, рассказали в "Алросе".

Важным преимуществом бриллиантов является их капиталоемкость. В отличие от золота, которое в значительных объемах не так просто хранить, бриллиант при низком весе обладает крайне высокой ценностью. В любой момент без сложностей он может быть перемещен или передан другому человеку. Бриллианты — это своего рода актив "на предъявителя", они не имеют специальной регистрации владения, что делает их удобными, например, для наследования.

Помимо этого, как отметили в "Алросе", важным преимуществом вложений в бриллианты является их независимость от валютных и страновых рисков. Актив может быть приобретен в одной валюте в одной стране, а в будущем легко перемещен и реализован в другом месте и в другой валюте. Такие инвестиции — удобный инструмент хеджирования рисков.

"Мы исходим из того, что глобальное предложение натуральных бриллиантов будет снижаться на протяжении следующих 10 лет, и на фоне роста мирового спроса на ювелирные изделия хотя бы на 1–2% в год спрос на природные бриллианты будет также увеличиваться", — добавили в компании.

ДЛЯ VIP-КЛИЕНТОВ

В целях расширения продаж "Алроса" заключила соглашение с подразделениями Private Banking ряда ключевых российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк). Их клиенты — участники программы получают возможность покупать уникальные, крупные бриллианты напрямую у компании как у производителя. Также они первыми получают доступ к редким камням до их вывода на профессиональные аукционы и тендеры.

"Речь идет о крупных, от трех карат и выше, бесцветных бриллиантах, а также о бриллиантах редких фантазийных оттенков. Отобранный для программы ассортимент составляет не более 1% всей мировой добычи. Они же обладают и наибольшим потенциалом роста цены в будущем. То есть это действительно крайне редкие и ценные бриллианты", — пояснил представитель компании.

"Мы видим большие перспективы для роста продаж бриллиантов с целью сохранения благосостояния, это вызывает явный интерес у клиентов… Сегодняшняя нестабильность на фоне перегретых цен на международных рынках акций и облигаций делает настоящий момент оптимальным для вложения в бриллианты", — отметили в "Алросе".

Компания также предлагает клиентам возможность вторичной реализации бриллиантов на своих тендерах и аукционах по всему миру. "Алроса" не выкупает камни, а предоставляет владельцу площадку для продажи своего актива по рыночной цене. Компания предлагает консультации по всем возможным каналам реализации, включая крупные аукционные дома Sotheby's и Christie's.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ТОВАР

Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев отмечает, что назначение инвестиционных бриллиантов — не терять своей стоимости. В силу своей уникальности и дороговизны инвестиционные бриллианты являются узким и элитарным сегментом рынка, как коллекционные автомобили или картины мастеров живописи.

"Представители элит с высоким уровнем доходов никогда не прекращают инвестировать в эксклюзивные ценности, ювелирные изделия, видимо, более активно делая это в ожидании кризиса. Но инвестиционные бриллианты — это явно не массовый и не стандартный товар", — поясняет Калачев.

Аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева также отмечает, что инвестиции в бриллианты довольно сложны из-за уникальности камней и сложности их оценки и покупки.

"Стоящие бриллианты – штучный товар, цена сильно зависит от огранки камня. В связи с этим при желании сохранности капитала предпочтение лучше отдать инвестиционному золоту. Мы не рекомендуем увлекаться инвестициями в камни, если вы не являетесь большим ценителем и специалистом", — добавила она.