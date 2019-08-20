С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — ПРАЙМ. Правительство Петербурга одобрило выделение компании "Газпром" южной и восточной набережных "Лахта центра" под благоустройство, передает корреспондент РИА Новости.

Работы по благоустройству затрагивают северо-восточную прибрежную часть акватории Невской губы Финского залива в районе Лахтинской гавани. Первый этап благоустройства набережных предусматривает демонтаж недействующих сетей водоотведения, укрепление берега с помощью каменной засыпки и железобетонных плит, устройство вертикальных и полуоткосных стенок.

На центральном участке восточной набережной обустроят многоуровневую конструкцию, стилизованную под спуск к воде, с промежуточными площадками. Сооружение отделают гранитом, на остальных участках мощение откоса выполнят необработанным камнем и гранитом.

Как сообщил журналистам глава комитета по инвестициям Роман Голованов, после ввода набережной в эксплуатацию объект передадут городу. Сумма вложений "Газпрома" на данный момент неизвестна.

"Лахта центр" — строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Петербурге. Архитектурная доминанта комплекса — небоскреб высотой 462 метра — самое высокое здание в Европе. Осенью 2018 года "Лахта центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.