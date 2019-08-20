МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" могла отказаться от переноса штаб-квартиры в бизнес-центр "Акватория", поскольку появилась возможность найти более выгодное предложение, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"Тинькофф" и девелопер Wainbridge в начале июня подписали соглашение о намерениях заключить договор аренды офисных помещений в бизнес-центре "Акватория" на берегу Канала имени Москвы. Планировалось, что штаб-квартира группы займет 68 тысяч квадратных метров. В релизе "Тинькоффа" эта сделка называлась крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за два года. А "Ведомости" со ссылкой на эксперта и вовсе называли ее крупнейшей за всю историю рынка аренды офисов.

"Банку важны расходы… на дальнейшее обслуживание и содержание недвижимости, которые входят в состав операционных затрат и отражаются на ключевых бизнес-показателях. Предложений на рынке достаточно, и, не исключено, что после подписания на ПМЭФ, другие застройщики могли предложить более выгодные условия для банка", — говорит финдиректор резидента "Сколково", финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что сделка сорвалась из-за избытка предложения офисов в Москве. "На столичном рынке аренды наблюдается избыток предложения офисных площадей. Из-за санкций российский рынок покидают крупные иностранные компании, арендовавшие большие офисы класса "А", тогда как объемы строительства офисов в Москве стремительно растут", — прокомментировал ситуацию он.

Среди причин отказа "Тинькофф" от сделки могло быть и желание группы сэкономить, считает эксперт. По данным ежеквартального отчета "Тинькофф банка", за первое полугодие 2019 года расходы банка на арендную плату составили 328 миллионов рублей против 225 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, по мнению Осадчего, работникам могло быть "тесновато" в новой штаб-квартире с учетом быстрого роста численности персонала. Во втором квартале 2019 года численность персонала банка составила 11,5 тысячи человек, причем за год она выросла на 23,4%. "Если предположить, что всем им пришлось бы работать в бизнес-центре площадью 68 тысяч квадратных метров, то на каждого из них пришлось бы в среднем 5,9 квадратного метра, что, конечно, хотя и тесновато, но соответствует нормам СанПиНа для офисных работников", — заключил он.