МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba отложила проведение первичного размещения акций (IPO) на бирже Гонконга из-за протестов в городе, сообщает Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, решение отложить IPO, которое было запланировано на конец августа, было принято на собрании совета директоров перед публикацией финансовой отчетности на прошлой неделе. "Решение связано с отсутствием финансовой и политической стабильности в Гонконге на фоне более чем 11-недельных демонстраций, которые стали все более жестокими и привели город в смятение", — отметили источники.

В то же время один из источников уточнил, что компания не установила новых сроков для проведения IPO, однако это может произойти в октябре, "когда политическая напряженность ослабнет, а рыночные условия снова станут благоприятными".

В июне СМИ сообщили, что Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на проведение IPO на бирже Гонконга. Предполагалось, что IPO позволит компании привлечь до 20 миллиардов долларов.

Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. Чистая прибыль Alibaba по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 30 июня) выросла почти в 2,5 раза в годовом выражении и составила 21,252 миллиарда юаней (3,096 миллиарда долларов).