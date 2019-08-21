МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Представитель работников обанкротившейся авиакомпании "Трансаэро" Рубен Яблуков просит суд взыскать более 249 миллиардов рублей с ее бывшего гендиректора Александра Бурдина, который заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении.

Как следует из опубликованного определения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ходатайство об уточнении суммы взыскания Яблуков заявил на заседании суда 13 августа, до этого он просто просил привлечь Бурдина к субсидиарной ответственности, без указания суммы взыскания.

В качестве основания для привлечения Бурдина к ответственности по обязательствам "Трансаэро" Яблуков указывает на совершение в период его руководства ряда сделок, оспариваемых в рамках дела о банкротстве авиакомпании, а также на непередачу Бурдиным конкурсному управляющему документов бухгалтерского учета. Суд ходатайство об уточнении требований оставил пока открытым, а производство по самому заявлению Яблукова приостановил до окончания рассмотрения ряда обособленных споров в деле о банкротстве.

Как сообщал в январе СК РФ, Бурдин, скрывающийся за рубежом, заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении. Экс-гендиректор объявлен в международный розыск, а его соучастник, арбитражный управляющий, заключен под стражу. Адвокат Елена Каменская сообщала РИА Новости, что Бурдин не считает себя виновным и "не скрывается от следствия". По ее словам, он уехал из России раньше, чем было предъявлено заочное обвинение.

В марте банк ВТБ, конкурсный кредитор "Трансаэро", потребовал привлечь к субсидиарной ответственности на общую сумму 249,2 миллиарда рублей ее основных акционеров — Ольгу и Александра Плешаковых и Татьяну Анодину, которые кроме того занимали руководящие посты в авиакомпании. Кроме того, конкурсный управляющий Алексей Белокопыт просит привлечь к субсидиарной ответственности еще одного бывшего гендиректора "Трансаэро" Дмитрия Сапрыкина. Производство по этим заявлениям в настоящее время также пока приостановлено.

Осенью 2015 года вторая по пассажирообороту в России авиакомпания "Трансаэро" не смогла обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей, и разорилась. Арбитражный суд в сентябре 2017 года признал авиакомпанию банкротом. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали оценку стоимости ее реальных активов.