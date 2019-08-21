МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Первая из женщин, включенных в так называемый "лондонский список" бизнес-омбудсмена Бориса Титова Юлия Макурина в среду вернулась в Россию из Украины, рассказали РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Следствие утверждало, что в 2004 году Юлия Макурина и ее соучастники путем обмана и злоупотребления доверием завладела контрольным пакетом акций ОАО "НИИЭМИ" — одного из постсоветских научно-исследовательских институтов со своим комплексом зданий неподалеку от Третьего транспортного кольца Москвы. Все фигуранты обвинялись по ч.4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2008 году Хамовнический районный суд Москвы вынес по нему обвинительный приговор (пять фигурантов были приговорены к лишению свободы сроком на 7-8 лет)", — говорится в сообщении.

Самой Макуриной обвинение было предъявлено в феврале 2007 года, но еще до этого она выехала на Украину. Все эти годы Юлия Макурина числилась в федеральном розыске. "По версии следствия, Макурина обратилась к гендиректору ОАО "НИИЭМИ" Резниченко и предложила помощь в возврате захваченного в результате мошеннических действий здания, принадлежащего институту. Обманным путем группа лиц, в которую входила Макурина, убедила Резниченко в том, что вернуть здание возможно путем продажи незначительного количества акций НИИЭМИ ООО "Афина", гендиректором которого она являлась", — отметили в пресс-службе.

В настоящее время конфликт относительно имущественного комплекса НИИЭМИ исчерпан, его стороны не имеют друг к другу претензий. Следствием не предоставлено доказательств относительно вступления Макуриной в преступный сговор с другими фигурантами уголовного дела.

В марте 2019 года Генпрокуратура РФ сообщила Титову о том, что мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юлии Макуриной не избиралась, в международный розыск она не объявлялась. В июле от ГСУ СК по Москве получен ответ о том, что оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Макуриной не имеется, сообщили представители уполномоченного.

"Сегодня мы вместе с коллегами из Следственного комитета встретили Юлию, ее мужа и двух детей на границе Украины и России, на автомобильном пограничном пункте "Три сестры" в Брянской области. Около двух часов заняли процедуры, всё прошло слаженно, на автоматизме. Сегодня Макурина отдохнёт, а завтра вместе с адвокатом явится к следователю и приступит к защите своих прав в рамках законодательства", — заявил общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади.