МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" завершила реструктуризацию своих облигаций, ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, сообщается на сайте Минтранса РФ.

"Авиакомпания "ЮТэйр" завершила реструктуризацию своих облигаций. Об этом говорилось на совещании, прошедшем 16 августа в Минтрансе России под председательством Евгения Дитриха. В обсуждении участвовал гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов, представители авиакомпании и банков-кредиторов", — говорится в сообщении.

"В ходе встречи обсуждался текущий статус реструктуризации долгов авиакомпании, рост ее финансовых показателей в 2019 году и планы по развитию региональных перевозок. На сегодняшний день "ЮТэйр" уже завершила реструктуризацию облигаций и ведет обсуждение с банками условий реструктуризации кредитов, которые устроят все стороны", — отмечает ведомство.

Минтранс также сообщает, что продолжит работу, направленную на обеспечение стабильной деятельности авиаперевозчика.

Авиакомпания "ЮТэйр" в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "ЮТэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку.

В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "ЮТэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Синдикат кредиторов авиакомпании продолжает переговоры с Минфином РФ о получении новой госгарантии по кредиту.